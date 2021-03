Ulrike Baumgartner-Foisner (Senior Vice President Organizational Development & Human Resources) Als ATX Top 5 Unternehmen sind wir Weltmarktführer in der Ziegelproduktion und haben führende Positionen in Rohrsystemen, Flächenbefestigungen sowie Dach- und Fassadenziegeln inne. Unsere ca. 17.000 Mitarbeiter arbeiten an knapp 200 Produktionsstandorten in 29 Ländern. Als Unternehmen mit über 200 Jahren Tradition sind wir jung geblieben und bauen Brücken in die Zukunft wobei wir die Lebensqualität unserer Kunden verbessern und die Zukunft des Bauens gestalten wollen. Wir suchen passionierte Menschen, die unternehmerisch denken und Verantwortung übernehmen wollen. Wir bieten als internationales Headquarter in Wien vielfältige ...

