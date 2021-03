Georgiana Lazar O'Callaghan, Leiterin des Bereichs Human Capital der UniCredit Bank Austria Unsere Welt verändert sich und es liegt an uns, die Zukunft positiv zu gestalten. Als Teil der UniCredit Bank Austria arbeiten unsere Praktikanten, Lehrlinge und Berufseinsteiger für eine der größten und modernsten Universalbanken mit Zugang zu internationalen Finanzmärkten - und sie haben die Möglichkeiten zu gestalten und zu verändern. Wir sind ein zertifizierter Top Employer und bieten viele Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und wir leben Werte, die unsere Gemeinschaft weiter bringen und die Diversität in unserem Unternehmen sicherstellen. Gerade in der Corona-Krise war es für uns eine Selbstverständlichkeit, ...

