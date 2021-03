++ Europäische Märkte geben am Mittwoch nach ++ DE30 prallt erneut an der Unterstützung bei 14.600 Punkten ab ++ Mercedes-Benz will Produktion in Brasilien aussetzen ++ Nach einer schwachen Sitzung an der Wall Street gestern und einem glanzlosen Handel in Asien heute, notieren die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch schwächer. Die niederländischen Aktien sind die europäischen Outperformer, da der AEX (NED25) um 0,7% zulegt. Auf der anderen Seite sind die polnischen Aktien die größten Nachzügler mit dem WIG20 (W20), der um 1% fällt. Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird Deutschland die Pläne für den 5-tägige Oster-Lockdown fallen lassen, aber die Nachricht ...

