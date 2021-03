Die französische Recyclinggruppe Paprec baut ihr Engagement in der energetischen Abfallverwertung weiter aus. Das Unternehmen gab bekannt, in Exklusivverhandlungen über die Übernahme von Dalkia Wastenergy zu stehen. Das Unternehmen betreibt nach Angaben Paprecs 27 Behandlungsanlagen für Abfälle in Frankreich, Großbritannien und Polen, darunter 16 energetische Verwertungsanlagen. Paprec hat außerdem ...

