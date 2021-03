Im Zuge der Coronapandemie verbuchte Skoda im vergangenen Jahr einen herben Absatzrückgang. Mit knapp über einer Million verkaufter Fahrzeuge sank der Absatz um fast 20 Prozent. Die tschechische VW-Tochter lieferte weltweit 1.004.800 Fahrzeuge an Kunden aus und übertraf die Marke von einer Million abgesetzten Fahrzeuge zum siebten Mal in Folge. Dennoch waren die Rückgänge in den einzelnen Märkten in Folge der Coronakrise signifikant: Allein in China ging der Absatz um 38,7 Prozent zurück, in Zentraleuropa ...

