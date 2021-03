Die Wiener Börse kündigt eine Orderlöschung aufgrund der Anpassung des Liquiditätsbandes bei u.a. OMV, voestalpine, Addiko, Kapsch, Frequentis, Marinomed und RHI Magnesita an. Diese Aktien bekommen eine neue Tick Size (also, ob man eine Aktie zb in Schritten von 0,02 oder 0,05 Euro limitieren kann). In der Regel galt: Diejenigen Orders, deren Limit nicht konform mit der Tick Size des neuen Liquiditätsbandes ist, werden aus systemtechnischen Gründen für erloschen erklärt und müssen neu erteilt werden. Also sicherheitshalber überprüfen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)

