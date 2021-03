Trotz zunehmenden Drucks seitens der Regierung konnte der chinesische Internet-Gigant Tencent im vergangenen Quartal seine Umsätze deutlich steigern. Für Klarheit in der politisch angespannten Situation sorgt die Geschäftsführung jedoch nicht. In den drei Monaten bis Ende Dezember kletterte Tencents Umsatz um 26 Prozent auf 133,7 Milliarden Yuan (etwa 17,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am ...

