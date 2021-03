Ort des Tages: Gazprom Neft Trading GmbH Headquarter. Gazprom Neft ist das fünftgrößte Mineralölunternehmen Russlands mit Firmensitz in Moskau. Gazprom Neft ist im RTS Index gelistet. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet.Sibneft hat wiederholt versucht, mit dem Unternehmen Jukos zu verschmelzen. Im Oktober 2005 wurde Sibneft von Gazprom übernommen; die Mehrheit an Sibneft gehörte bis dahin einer Firmengruppe von Roman Abramowitsch. Dieser verkaufte sein Aktienpaket für 13,1 Milliarden Dollar. Der Name des Unternehmens wurde im Juni 2006 in Gazprom Neft geändert.Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Gazprom ( Akt. Indikation: 4,92 /4,93, 0,36%) (Der Input von Kaya Hempel für den ...

