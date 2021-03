Dem deutschen Aktienmarkt scheint am Donnerstag-Morgen etwas die Puste auszugehen. So kommt der Leitindex auf seinem hohen Niveau in dieser Woche weiter nicht richtig in Gang. Der DAX stehe wie ein "Fels in der Brandung", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es gebe zwar kaum Kaufbereitschaft, aber andererseits auch keinen Verkaufsdruck. Kurz vor Xetra-Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...