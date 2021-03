Der Future für die Nasdaq wird am Donnerstag leicht im Plus oberhalb der Marke von 12.800 Punkten gehandelt. Seit Ende Februar bewegt sich der Kurs im Tageschart überwiegend zwischen dem EMA50 und EMA100, da die Ausbruchsversuche - sowohl nach unten als auch nach oben - immer wieder fehlschlugen. Am Mittwochvormittag bildete der Index im Stundenchart bei 13.150 Punkten ein Triple-Top aus und verlor insgesamt 2% an Wert, da die optimistischen Kommentare des US-Notenbankchefs Jerome Powell und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...