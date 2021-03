Etwa jedes zweite Unternehmen wurde im vergangenen Jahr Opfer eines Cyberangriffs. Das geht aus dem DsiN-Praxisreport Mittelstand 2020 unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Nicht nur die konventionelle IT ist davon betroffen, auch Betreiber von Produktionsanlagen müssen zunehmend um die IT-Sicherheit ihrer Maschinen fürchten. Auch Maschinen in der Produktion, insbesondere Werkzeugmaschinen werden angegriffen. "Die Vorfälle häufen sich auch in der Industrie und es ist nicht nur fahrlässig, davor die Augen zu verschließen, sondern höchst gefährlich", mahnt Ralf Reines, ...

