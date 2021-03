Die Aktie von HelloFresh (HFG.DE) verliert am Donnerstag rund 2% an Wert und rutscht damit für diese Woche in die Verlustzone. In den vergangenen zwei Tagen hatten die Bullen versucht, die Widerstandszone bei 68 Euro zu überwinden, die mit dem 61,8% Retracement übereinstimmt. Doch mit dem jüngsten Rücksetzer notiert die Aktie im Tageschart zwischen dem EMA50 und EMA100, sodass der Trend wieder einmal in Frage gestellt wird. Können die Bullen von hier aus einen neuen Angriff starten? Nach der Korrektur, ...

