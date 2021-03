S&T hat heute die bereits kommunizierten Ergebnisse bestätigt (Umsatz +12 Prozent auf 1.254,8 Mio. Euro, Periodenergebnis +13 Prozent auf 55,6 Mio. Euro). Die Finanzziele für 2021 liegen bei einem Umsatz von 1.400 Mio. Euro und einem EBITDA von mindestens 140 Mio. Euro. Nachdem für 2019 keine Dividende gezahlt wurde, sollen für 2020 nun 0,3 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Das Unternehmen will in diesem Jahr zudem bis zu 20 Mio. Euro für weitere Aktienrückkäufe verwenden. Die Aktien sollen mitunter für M&A-Transaktionen eingesetzt werden, wie Vorstand Hannes Niederhauser in einer Telefon-Konferenz meinte. Attraktive Akquisitions-Targets sieht er derzeit in Europa. Vor allem kleinere Unternehmen - mit Umsätzen von 5 bis 10 Mio ....

