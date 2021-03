Ein Anruf, eine Frage, eine Lösung. Number-One-Award-Partner Captrace reicht noch eine Trophäe nach. Hier das "Warum" und wie man in Österreich vorankommt. Lieber Götz, Ihr seid mit Captrace zum Jahreswechsel unser Partner der "Number One Awards" für die Allerbesten am Wiener Kapitalmarkt gewesen. Danke dafür. Dass sich die Leute freuen, hat man auf Social Media gesehen. Wann kommt Ihr uns in Wien besuchen, dass wir die Tombstones physisch überreichen können? Götz Dickert: Wir schauen, ob wir im April nach Ostern oder spätestens Mai einreisen können. Das hängt von den Corona-Einreise-Beschränkungen ab. Ich hoffe, das passt für Dich und die Preisträger! Klar. Und dann sagte mir Dein ...

