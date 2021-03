Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones liess gestern anfängliche Kursverluste schnell hinter sich. Am Ende des Tages ging er 0,6 Prozent fester aus dem Handel. Die Kurswende beim Dow beflügelte auch den DAX. Auch er drehte zum Handelsende leicht ins Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Nasdaq, Baidu, Alibaba, Gamestop, AMD, Intel, Nike, Adidas, VW, Varta und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.