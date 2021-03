Der weltweite Impf-Optimismus in der Corona-Krise sorgt am Freitagmorgen für Auftrieb am deutschen Aktienmarkt. Der DAX wird etwa 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher gesehen bei 14.710 Punkten. Damit rückt der Index wieder etwas näher an das Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche heran.Seit Tagen schon zeigt sich der DAX +0,08% robust. Zwischenzeitliche Verluste im Handelsverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...