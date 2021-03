Als erster Verpackungshersteller in Deutschland setzt die STI Group auf die X-Version der neuesten Offset-Drucktechnologie von Koenig & Bauer. Mit der Rapida 106X-7+L baut die Unternehmensgruppe ihre Kapazitäten im Bereich hochwertiger Kartonfaltschachteln am Standort Greven aus. "In den vergangenen Jahren sind wir im Faltschachtelsegment auf europäischer Ebene sehr stark gewachsen und verfügen in diesem Bereich über eine hervorragende Marktposition", sagt STI Group CEO Jakob Rinninger. "Mit der Investition in die neue Rapida X-Version treiben wir diese positive Entwicklung voran und bereiten ...

