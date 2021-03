++ Europäische Aktien steigen ++ DE30 erreicht Tageshoch bei 14.790 Punkten ++ Allianz kauft Avivas polnische Einheit ++ Die Aktienmärkte in Europa notieren nach einer schwächeren Performance zu Beginn der Woche höher. Die europäischen Indizes konnten sich gestern am Nachmittag deutlich erholen und der deutsche Leitindex notiert weniger als 100 Punkte unter seinem Allzeithoch im Bereich von 14.800 Punkten. Russische, polnische und österreichische Aktien sind heute die Top-Performer in Europa, während die französischen und italienischen Indizes am wenigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...