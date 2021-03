Wie das Motto ‚Process Goes Digital' ausdrückt, lag ein Schwerpunkt der Konferenz in diesem Jahr auf der Prozessautomatisierung. Dies spiegelte sich im Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen und Workshops. Aber die Anwender aus der Fertigungsautomatisierung kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Der erste Konferenztag widmete sich vor allem den aktuellen industriellen Kommunikationstrends und der Strategie, die sich aus diesen Trends für Profibus & Profinet International (PI), den Dachverband der PNO, ergibt. Profinet, IO-Link und Omlox auf der Tagesordnung In den Vortragsreihen zu Profinet, IO-Link ...

Den vollständigen Artikel lesen ...