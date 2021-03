Die SL Recycling GmbH in Bakum bei Vechta hat nach einem Jahr Bauzeit ihre Recyclinganlage für Kunststoff-Folienabfälle aus Gewerbe und Industrie in Betrieb genommen. Im Jahr 2018 hatten die beiden Vechtaer Unternehmer Stephan Siemer und Ludger Ostendorf das Unternehmen gegründet und 20 Mio € investiert. Das Herz des Recycling-Centers ist die Sortieranlage, in der Kunststoffabfälle aus dem Gewerbebereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...