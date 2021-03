Zürich (awp/reu) - In der Schweiz verzögert sich der erste Börsengang eines SPACs (Special Purpose Acquisition Companies). Für die Finanzmarktaufsicht Finma sind bei diesen vor allem an der Wall Street boomenden Mantelgesellschaften noch nicht alle Fragen zum Anlegerschutz geklärt, wie ein Sprecher der Behörde am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...