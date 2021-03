28.03.2021 Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Immofinanz hatte am 14. März bekannt gegeben, ein freiwilliges Übernahmeangebot für die S Immo legen zu wollen zu einem Angebotspreis von EUR 18,04 cum-dividend. Donnerstag Abend erhöhte die Immofinanz ihren Angebotspreis auf EUR 22,25/Aktie. Die restlichen Bedingungen bleiben unverändert: Erreichung der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie, HV der S Immo beschließt eine Aufhebung des Höchst- stimmrechts und trägt diese Satzungsänderung in das Firmenbuch ein. Ausblick. Die Erhöhung des Angebotspreises kommt nicht überraschend, da der Kurs der S Immo seit 14. März über den EUR 18,04 notierte. Die S Immo präsentiert am 8. April ihr Jahresergebnis und wir erwarten, dass der EPRA NAV ein wenig ...

