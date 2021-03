Damit solle die Aktionärsversammlung auf den Zeitplan der Kommunalwahlen abgestimmt werden, teilte die Gesellschaft am Montag mit.In diesem Jahr wird die Waadtländer Kantonsregierung zwei neue Vertreter in den Verwaltungsrat von Romande Energie berufen. Da diese Personen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...