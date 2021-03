++ Gemischter Handel in Europa ++ DE30 zieht sich von neuem Allzeithoch zurück ++ BASF will Emissionen bis 2030 um 25% senken ++ Die europäischen Märkte werden zu Beginn der neuen Woche gemischt gehandelt. Die Nachrichten über die Liquidation eines US-Fonds haben Sorgen über mögliche Spillover-Effekte auf die Märkte ausgelöst und tragen heute zu einer leichten Risk-off-Stimmung bei. Die spanischen und österreichischen Aktien sind die größten Nachzügler in Europa, während die polnischen und russischen Indizes am meisten zulegen. Die deutschen, französischen und niederländischen Indizes notieren rund 0,2% höher. Quelle: xStation 5 Der DE30 erreichte ...

