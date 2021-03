Der Chemiekonzern BASF hat seine Klimaziele erhöht: bis 2050 soll jetzt die Klimaneutralität stehen. Um das zu erreichen, will das Unternehmen Milliarden für grüne Technologien in die Hand nehmen. In einem ersten Schritt will die BASF bis zum Jahr 2030 die emittierten Treibhausgase weltweit um 25 % im Vergleich zu 2018 senken. Ohne Berücksichtigung des geplanten Wachstums bedeutet das eine Halbierung ...

