Die Automobilindustrie verlagert ihren Fokus auf Elektrofahrzeuge (EV), mit dem langfristigen Ziel, nachhaltige und umweltfreundliche Technologien für die Zukunft zu entwickeln. Elektromotoren kommen zudem auch im Rahmen der Automatisierung für mehr Fahrkomfort vermehrt in Fahrzeugen zum Einsatz. Sie arbeiten in verschiedenen Systemen eines Automobils, darunter Scheibenwischer, Kühlmittelpumpe, elektrischen Fensterhebern - sowie für die Traktion in EVs. Für diese Anwendungen finden insbesondere Permanentmagnetmotoren (PMM) Verwendung, da sie eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Aufgrund fehlender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...