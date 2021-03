Ort des Tages: MTB Beteiligungen AG Headquarter. Die MTB Beteiligungen AG ist ein international tätiger Konzern mittelständischer Unternehmen mit einem Konzernumsatz 2019/20 von € 992 Mio. und rd. 6.324 Mitarbeitern. Die MTB Gruppe gliedert sich in drei Teilkonzerne. Der größte Teilkonzern, die MTH Retail Group, umfasst die Firmen Libro und Pagro in Österreich, Mäc Geiz und Pfennigpfeiffer in Deutschland und Iba und Office World in der Schweiz. Über die Vertriebsschienen Retail und B2B wird der Handel mit Waren aller Art betrieben, schwerpunktmäßig für Schule, Büro, Haushalt und Freizeit. Die Zutrittskontroll-Gruppe entwickelt, vertreibt, installiert und betreut Systeme für die Parkraumbewirtschaftung und für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...