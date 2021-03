Negative Serie in Tagen:29.03.1995: Mayr-Melnhof: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 29.03.1995) 29.03.2001: TeleTrader: TeleTrader mit IPO in Wien29.03.2006: C-QUADRAT: C-Quadrat mit IPO, Privatplatzierung in Frankfurt. Emissionserlös war 3,64 Mio. Euro. 29.03.2007: THI Teak Holz Intl.: THI Teak Holz Intl. mit IPO in Wien. Emissionserlös war 14,85 Mio. Euro (dazu Greenshoe 2,23 Mio. Euro). Bisher gab es an einem 29. März 18 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.03. beträgt 0,24%. Der beste 29.03. fand im Jahr 2017 mit 1,06%statt, der schlechteste 29.03. im Jahr 2012 mit -0,90%. Im Vorjahr war am 29.03. kein Handel. (Der Input von Börse Geschichte für den ...

