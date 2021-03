Galliumnitrid-Bausteine (GaN) können schneller schalten als solche auf Basis von Silizium und ermöglichen daher Stromversorgungen mit höherem Wirkungsgrad und geringerem Bauteileaufwand (Bild 1). Mit GaN-Halbleitern wird eine neue Kategorie von Stromversorgungs- und Leistungswandlungs-Systemen für die Versorgung aus dem Wechselstromnetz möglich, beispielsweise für die 5G-Telekommunikation und Rechenzentren. GaN-FETs: Neue Integrationskonzepte FETs in Stromversorgungssystemen in Rechenzentren, Enterprise-Servern und Vermittlungszentralen sind meist in anderen Gehäusen untergebracht als die zugehörigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...