Fabasoft wurde von Forrester eingeladen, an der unabhängigen Listung von "Content Platforms" (Enterprise-Content-Management-Systemen) teilzunehmen. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research bewertete 38 Top-Cloud Content-Plattformen anhand der Kriterien Plattform-Funktionalitäten, vertikale Ausrichtung (Branchen-Spezifität) und Größe". Eine der wichtigsten Erkenntnisse der "Now Tech: Content Platforms, Q1 2021" Analyse* ist, dass "…kleine und mittelgroße Anbieter ein besseres Angebot an Content-Services und Expertise für bestimmte Anwendungsfälle bieten können", so die Autoren. Sie gaben aber zu bedenken: "Seien Sie vorsichtig mit ,Cloudwashing', wenn ältere Technologien gehostet, aber als Cloudgebrandet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...