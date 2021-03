Palfinger Marine hat einen weiteren Auftrag erhalten, und zwar für den Offshore-Windpark "Hornsea Two". Auf einer Fläche von 462 km² in der Nordsee werden insgesamt 165 Turbinen installiert. Zusammen mit einer Kapazität von 1,4 GW werden sie mehr als 1,3 Millionen britische Haushalte mit grüner Energie versorgen. Das Herzstück dieser Installation ist das Offshore-Umspannwerk (OSS). Palfinger Marine liefert einen Teleskopkran (DKT400), zwei Davitkranen (PF17000) und das RCS mit einem Steifauslegerkran (PSM400) und zwei Davitkranen (PF17000). Beide Umspannwerke werden von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sembcorp Marine, Sembcorp Marine Offshore Platforms, gebaut. Die Krane werden zum sicheren Be- und Entladen von Fracht zwischen CTVs (Crew ...

