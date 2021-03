Der US-Hedgefonds Archegos Capital Management ist durch Fehlspekulationen bei den Medien-Aktien von ViacomCBS und Discovery in massive Schieflage geraten. Mehrere Banken weltweit müssen ebenfalls mit Milliarden-Verlusten rechnen. Auch die Deutsche Bank stand am Montag kräftig unter Druck. Am Dienstag relativiert sich das Bild. Ein Update.Der Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...