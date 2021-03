Der heimische Aktienmarkt schloss gestern mit Kursverlust am Ende eines volatilen Handelstages. Der ATX startete zu Beginn leicht höher und fiel dann ins Minus, konnte aber die zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten und erzielte gegen Ende des Handels ein Minus von 0,2% bzw. 3.139,04 Punkte. Guten Nachrichten kamen vom befreiten Containerschiff "Ever Given" und somit die Wiederherstellung der Schiffbarkeit des Suez Kanals. Dämpfer gab es wieder mal von der Corona Seite, da sich die Befürchtungen eines verlängerten lockdowns in der Ostregion erhärten. Der Gewinner des Tages war AT&S, für den Leiterplattenhersteller gab es einen Gewinn von 4,7%, gefolgt von UBM Development mit 1,9% Aufschlag. Die Verlierer des Tages waren Zumtobel mit minus ...

