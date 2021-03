Die Pierer Mobility-Gruppe hat, mit ihren Marken wie u.a. KTM, Husqvarna und Gasgas, im Geschäftsjahr 2020 einen Rekordumsatz von 1.530,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1.520,1 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der E-Bike-Bereich trug einen Umsatz von 112,5 Mio. Euro dazu bei. Mit insgesamt 326.471 verkauften Motorrädern und E-Bikes hat die Gruppe somit das zehnte Rekordjahr in Folge abgeliefert. Das EBIT erreichte 107,2 Mio. Euro (Vorjahr: 131,7 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 7 Prozent entspricht. Das EBITDA liegt bei 233,5 Mio. Euro (Vorjahr: 240,8 Mio.), was eine EBITDA-Marge von 15,3 Prozent entspricht.Der Free Cash Flow beläuft sich auf 165,8 Mio. Euro gegenüber 91,6 Mio. Euro in 2019. Dies entspricht 10,8 Prozent des Umsatzes. Das Unternehmen möchte eine Dividende von ...

