Zürich (awp) - Nach dem tumultigen Wochenstart verläuft der Handelsauftakt am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in ruhigeren Bahnen. Dazu trägt nicht zuletzt die Stabilisierung im Bankensektor bei, nachdem die Probleme eines US-Hedgefonds am Vortag noch für einen Kurssturz bei der Credit Suisse gesorgt hatten. Der SMI zeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...