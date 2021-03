Der internationale Technologiekonzern Andritz erhielt von CFE Media den nordamerikanischen Preis "System Integrator of the Year 2021" in der Kategorie Großunternehmen. Eine aus Redakteuren der Zeitschriften Control Engineering und Plant Engineering sowie US-Industrieexperten bestehende Regie wählt jedes Jahr die Gewinner dieses Preises in den drei Kategorien Klein-, Mittel- und Großunternehmen. Dabei werden folgende drei allgemeine Kriterien für die Wahl der Gewinner herangezogen: unternehmerische Fähigkeiten, technische Kompetenzen und Kundenzufriedenheit.

