Dätwyler-Chef Dirk Lambrecht bestätigte in einem Interview mit "The Market" (Online am 30.03.) die entsprechenden Prognosen vom Februar. Dabei seien diese mit Blick auf die nach wie vor vorhandenen Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie vorsichtig formuliert worden."Müssen wir, oder ein Kunde von uns, erneut ein oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...