Der Zweckverband Abfallwirtschaft Trier (ART) erzielt mit der neuen Nachsortieranlage für Reststoffe aus der mechanisch-biologischen Trocknungsanlage (MBT) deutlich bessere Preise am Entsorgungsmarkt und kann damit die Abfallgebühren stabilisieren. Das teilte der ART in der vergangenen Woche mit. Die neue Anlage sorgt seit einigen Monaten in Trier dafür, dass das getrocknete Abfallgemisch noch weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...