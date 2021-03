Um 11:39 liegt der ATX TR mit +0.76 Prozent im Plus bei 6231 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +3.47% auf 7.605 Euro, dahinter RBI mit +2.53% auf 18.865 Euro und Frequentis mit +1.83% auf 22.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14908 (+0.61%, Ultimo 2020: 13719). VW (ytd 50 Prozent im Plus) macht heute etwas Lässiges: Für einen US-Plan nennt man sich "Voltswagen of America" - mit einem T anstelle eines K, eine "Art" öffentlicher Erklärung der zukünftigen Investition des Unternehmens in die Elektromobilität. VW plant, in diesem Jahr 1 Million Plug-in-Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge auszuliefern. 26.3.2021: Syquant Capital hat bei CA Immo den Nettoshort von zuletzt 2,13 Prozent des Grundkapitals auf 2,23 ...

