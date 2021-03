Zürich (awp) - Der Backwarenkonzern Aryzta trennt sich vom Sandwich-Geschäft. Dieses wird per 1. August an die Bell-Tochter Hilcona verkauft. Hilcona übernehme alle rund 25 Mitarbeitenden aus der Sandwichproduktion sowie die Produktionslokalität in Schlieren, teilte Bell am Dienstag mit und bestätigte damit einen entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...