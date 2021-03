Der Vorstand der Yokogawa Electric Corporation hat Dr.-Ing. Andreas Helget (59) zum neuen Präsidenten von Yokogawa Europe B.V. ernannt. Andreas Helget folgt damit Herman van den Berg, der zum 31. März 2021 in den Ruhestand geht. Der promovierte Ingenieur ist seit 2016 Gescshäftsführer bei Yokogawa Deutschland und wurde 2019 Vice President Operations für Yokogawa Europe und in dieser Funktion für das Management aller europäischen Landesgesellschaften des japanischen Konzerns verantwortlich. "Ich freue mich, Yokogawa in Europa leiten zu dürfen, das ist für mich eine Ehre und Verpflichtung zugleich. ...

