Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

(virtuelle Hauptversammlung)

am 11. Mai 2021, um 12:00 Uhr (MESZ)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. März 2021 hat der Verwaltungsrat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Dienstag, den 11. Mai 2021, um 12:00 Uhr (MESZ) einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass aufgrund eines redaktionellen Versehens in der veröffentlichten Einladung ein Absatz unter Abschnitt III. ('Angaben zu Tagesordnungspunkt 8: Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE') Ziffer 1 ('Grundzüge und Ziele des Vergütungssystems') fehlt. Der am Ende von Abschnitt III. Ziffer 1 aufzunehmende Absatz lautet: 'Das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren schließt die Gewährung von Drittvergütungen, etwa durch die Beteiligung der geschäftsführenden Direktoren an Vergütungsprogrammen der Scheider Electric SE, nicht aus. Hierzu ist die Zustimmung des Verwaltungsrats erforderlich. Der Verwaltungsrat wird seine Zustimmung nur erteilen, wenn derartige Vergütungen und die von ihnen ausgehenden Anreizwirkungen mit den Interessen der RIB Software SE und den vorgenannten Zielen des Vergütungssystems vereinbar sind. Ferner wird der Verwaltungsrat sicherstellen, dass derartige Vergütungen nicht zur Unangemessenheit der Gesamtvergütung führen und insbesondere die in diesem Vergütungssystem vorgesehene Maximalvergütung (siehe hierzu unter 4.) nicht überschritten wird.' Stuttgart, im März 2021 RIB Software SE Der Verwaltungsrat

