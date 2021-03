Der gestrige Dax-Rekord bei knapp über 15.000 Punkten hat auch die Stimmung vieler Marktteilnehmer beflügelt. Am frühen Mittwochmorgen zeigte sich das kurzfristige Sentiment, gemessen vom vollautomatisierten Computersystem des AktienSensor Deutschland, recht positiv. Die aktuelle Stimmungslage hat auch Folgen für das Musterdepot und so werden zum Handelsstart an den Börsen in Deutschland um 9 Uhr Positionen ausgetauscht.

Den vollständigen Artikel lesen ...