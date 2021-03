Corona-Impfungen mit Astrazeneca in der Regel nur noch ab 60 UBS droht niedriger dreistelliger Millionenverlust aus Archegos-Debakel (Finews) Volvo arbeitet bei selbstfahrenden Lastwagen mit Start-up Aurora Adler Group S.A.: Widerstandsfähiges Geschäft - vertrauensvoll in die Zukunft adesso setzt 2020 starken Wachstumskurs trotz Pandemie fort - Prognose sieht weiteres Wachstum für 2021 vor Energiekontor mit starkem Jahresergebnis 2020 - Dividendenvorschlag: EUR 0,80 - Optimistischer Ausblick Medios bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose - weiterhin keine Dividende geplant Knaus Tabbert bleibt auf Wachstumskurs: Umsatz und Ergebnis in herausforderndem Umfeld gesteigert Masterflex SE: Optimierungsprogramm B2DD zeigt Wirkung, Mittelfristziele bestätigt Die Nordex Group ...

