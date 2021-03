Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Aufschlägen geschlossen. Im Späthandel nahmen die Gewinne wieder zu, nachdem sie sich im Verlauf noch etwas verringert hatten. Die heutigen Zuwächse fußten unter anderem auf einer Erholung im Bankensektor. Der heimische Leitindex ATX ging um 1,08 Prozent höher bei 3.172,87 Punkten aus dem Handel. Der ATX Prime stieg um 1,10 Prozent auf 1.614,71 Zähler. Nachdem Aktien aus der Finanzbranche am Vortag weltweit unter Druck gestanden hatten, zeigten sie sich am zweiten Handelstag der Woche mit Aufschlägen. Die Wertpapiere der schwer gewichteten Titel von Raiffeisen und Erste Group zogen hierzulande um 2,23 bzw. 1,95 Prozent an. BAWAG verteuerten sich um 2,37 Prozent. Es steigerten sich auch die Papiere der ...

