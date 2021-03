Die aktuell längste Serie: Philips Lighting mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.14%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Dienstag paragon mit 18,32% auf 11,30 (2123% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,46%) vor SFC Energy mit 9,59% auf 26,85 (126% Vol.; 1W 16,23%) und Biofrontera mit 9,57% auf 2,58 (100% Vol.; 1W 3,00%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -41,81% auf 0,06 (250% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -68,85%), Credit Suisse mit -3,07% auf 10,41 (313% Vol.; 1W -14,42%), GVC Holdings mit -3,00% auf 17,98 (79% Vol.; 1W 1,10%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (6648,56 Mio.), Wells Fargo (2846,65) und General Motors Company (2294,39) ....

