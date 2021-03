Per Anfang April tritt Roman Aschwanden die Nachfolge von Erika Kessler an.Zürich - Per Anfang April übernimmt Roman Aschwanden als Nachfolger von Erika Kessler die Funktion des Geschäftsführers der Swiss Fund Data AG (SFD), des Gemeinschaftsunternehmens der Asset Management Association Switzerland und der SIX Swiss Exchange. Roman Aschwanden (54, lic.oec.publ.) verfügt über 18 Jahre Management- und Beratungserfahrung, davon 13 Jahre als CEO in der Asset Management...

