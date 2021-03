++ Gemischter Handel an den europäischen Aktienmärkten ++ DE30 notiert nahe seines Allzeithochs ++ Bayer will Schädlingsbekämpfungssparte versteigern ++ Die Aktienmärkte in Europa notieren am Mittwoch uneinheitlich - deutsche, niederländische, italienische und spanische Aktien legen zu, während britische, französische und Schweizer Aktien nachgeben. Der Handel verlief bisher eher ruhig. Die Kursbewegungen könnten um 14:15 Uhr etwas volatiler werden, wenn die ADP-Beschäftigungsdaten für März veröffentlicht werden. Die Märkte erwarten einen Anstieg der US-Beschäftigung um 550 Tsd., den höchsten Zuwachs seit September 2020. Quelle: xStation5 ...

