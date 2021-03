Jedes Jahr sterben in Afrika fast 400.000 Menschen an Malaria. Weitere 116.000 Menschen fallen laut WHO-Schätzungen gefälschten Malaria-Medikamenten zum Opfer. Das deutsche Start-up Authentic Network will dem jetzt ein Ende bereiten - mithilfe eines neuartigen Anti-Fälschungs-Codes, der auf moderner Blockchain-Technologie beruht. Am 19. Februar gab Frank Theeg, Gründer und Co-CEO von Authentic Network, bei einem offiziellen Besuch in Afrika gemeinsam mit Dr. Eugène Aka Aouélé, dem Gesundheitsminister von Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste), und Ingo Herbert, dem deutschen Botschafter vor Ort, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...