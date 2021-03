DGAP-News: Nemetschek SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Nemetschek SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2021 in Max-Joseph-Straße 5 , 80333 München , https://ir.nemetschek.com/hv mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



31.03.2021 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nemetschek SE München ISIN: DE0006452907 -

- WKN: 645290 Berichtigung der Einladung zur Hauptversammlung

In der am 30. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der NEMETSCHEK SE auf den 12. Mai 2021 findet sich eine unkorrekte Angabe, die hiermit wie folgt korrigiert wird:

'München, im März 2021 NEMETSCHEK SE



Der Vorstand'

Im Übrigen bleibt die am 30. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. München, im März 2021 NEMETSCHEK SE Der Vorstand

31.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de